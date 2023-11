Il calciomercato del Milan va a caccia di un nuovo attaccante che possa prendere potenzialmente il posto del centravanti Oliver Giroud. Ecco il nome che si sta considerando.

Calciomercato Milan, ecco l’erede di Giroud

Il nome preso in considerazione dalla dirigenza rossonera è quello di Adams, un classe 2000 che attualmente è in forza al Montpellier. Si tratta di un nome che piace molto a Moncada. Chissà che la Befana non porti questo regalo al Milan nel corso della prossima stagione di calciomercato.