Calciomercato Milan, quanti acquisti dalla cessione di Tonali: ecco le mosse dei rossoneri

Calciomercato Milan, Thuram più vicino

Quanto accaduto nelle ultime ore con la cessione di Tonali al Newcastle potrebbe rivoluzionare le prospettive di mercato del Milan. Il gruzzolo raccolto dalla cessione del centrocampista verrà subito rivestito per rinforzare altri reparti, a partire dall’attacco. Infatti, sembra essere sempre più vicino Marcus Thuram. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.it, lo stop del Paris Saint-Germain, altra pretendente per l’attaccante francese, avrebbe messo in condizione favorevole il club rossonero, che corre deciso verso la mossa conclusiva (5 milioni di euro per il calciatore).

Calciomercato Milan, non solo Thuram: si cerca anche il dopo-Tonali

Non solo Thuram per i rossoneri. Resta viva la pista che porta al giovane attaccante turco, Arta Güler, in forza al Fenerbache. L’operazione che porta al classe 2005 potrebbe subire un’accelerata importante nei prossimi giorni. Tuttavia, resta da rinforzare soprattutto il centrocampo: Frattesi l’obiettivo. Per il centrocampista del Sassuolo, il club rossonero, proverà a superare la concorrenza forte di Juventus, Inter (attualmente favorita) e Roma.