Ultim’ora Milan, Tonali a un passo dal Newcastle I L’offerta che fa vacillare il Diavolo

Milan, Sandro Tonali è a un passo dal vestire la maglia del Newcastle. Il centrocampista rossonero potrebbe salutare Milanello nelle prossime ore e accasarsi in Premier League.

Milan, Tonali al canto del cigno?

Secondo quanto riferisce David Ornstein, per The Athletic, l’accordo tra le due società è a un passo sulla base di 70 milioni di euro da bonificare in Via Aldo Rossi. Ora manca solo da comprendere la volontà del giocatore. In caso di risposta negativa, allora il volo per Newcastle potrebbe partire a breve,