Calciomercato Milan: Ricardo Rodriguez al Toro, attese le firme

Il Torino ha definito l’arrivo di Ricardo Rodriguez

Mancano solo le firme sul contratto e Ricardo Rodriguez sarà un nuovo calciatore del Torino, dove ritroverà il suo ex allenatore Giampaolo. Il #Torino in chiusura per Ricardo #Rodriguez. Pronto per il laterale mancino svizzero un triennale da 1,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Cairo offrirà al #Milan 3 milioni per il cartellino.

In questa stagione il 27 enne giocatore di origini svizzere ha totalizzato 11 presenza di cui 6 nel campionato olandese nelle fila del PSV.