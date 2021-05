Il Milan è pronto a premiare Stefano Pioli per quanto fatto in questo anno e mezzo. La conquista della qualificazione alla prossima Champions regalerà il rinnovo al tecnico.

L’arrivo di Stefano Pioli in rossonero ha permesso al Milan di fare ritorno in Champions League dopo 7 anni di lunga attesa. Il club rossonero sta valutando la possibilità di premiare il tecnico emiliano per il lavoro svolto nell’ultimo anno e mezzo con il rinnovo. Non è stato un anno semplice, infortuni e contagi da Covid-19 hanno penalizzato molto la squadra e le prestazioni, ma il lavoro del tecnico non è mai stato messo in dubbio.

La fiducia nei riguardi dell’allenatore spinge la dirigenza del Milan a blindare Stefano Pioli per le prossime stagioni. Non è una novità, piuttosto una conferma. Il rinnovo dovrebbe prevedere un accordo che va fino al 2023 o 2024. Non subito, ma nelle prossime settimane, quando ci sarà l’incontro per definire le intenzioni di entrambi.

Le due parti torneranno a parlare tra qualche settimana, la società al momento è alle prese con situazioni più importanti e che richiedono massima attenzione. Il Milan si sta occupando di risolvere i casi di calciomercato di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Con la qualificazione alla prossima Champions League potrebbero aprirsi nuovi scenari per i due giocatori che sono in attesa di decidere per il futuro già da un po’. Oggi l’addio a Mario Mandzukic, il quale ha salutato il Milan, nessun rinnovo per il croato.