Calciomercato Milan, se parte Krunic arriva un centrocampista: il piano di Furlani

Il Milan vuole essere molto attivo in questa finestra invernale di calciomercato. Visti i numerosi e continui infortuni, il club rossonero vuole rinforzare soprattutto il reparto difensivo e come noto da giorni, Matteo Gabbia rientrerà in anticipo di 6 mesi dal prestito al Villarreal. Ma secondo quanto riporta il Corriere della Sera, non sarà l’unica mossa di mercato da parte del club.

Proposto Brassier del Brest

Al Milan è stato proposto Brassier dal Brest, difensore francese classe 99′. La dirigenza però, non ha preso ancora una decisione in merito, nemmeno su Lenglet, altro obiettivo osservato dal club ora in prestito all’Aston Villa ma con un ingaggio da 6 milioni di euro. Quanto a Krunic, se il centrocampista dovesse partire, Furlani si attiverebbe per portare a Milano un centrocampista.