Il giocatore Jakub Kiwior è ancora una possibilità del Milan di rinforzarsi in difesa. Il club rossonero sta ancora lottando con l’allarmante situazione degli infortuni nel reparto difensivo; ciò è anche testimoniato dal fatto che nella partita contro il Frosinone Theo Hernández sia stato accentrato.

Kiwior | Le parole di Arteta

Sembrerebbe che Kiwior sia in fondo alle scelte all’Arsenal e questo può aumentare le possibilità che il polacco parta. Il tecnico del club londinese Mikel Arteta ha comunque dichiarato: “Non posso garantire che nessun giocatore dell’Arsenal parta a gennaio. Non posso dirlo in direzione Newcastle o in qualunque altro club”. I Gunners comunque se dovessero vendere Kiwior, non lo farebbero a meno di 25 milioni, che è la somma che spesero un anno fa; ciò sarebbe complicato per il Milan che al momento non avrebbe quella cifra da mettere sul piatto, da quanto è stato reso noto da Sportmediaset.