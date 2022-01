Calciomercato Milan, si cerca un difensore | I nomi

Il Milan mette nel mirino Thiaw

Milan a caccia di un difensore, dopo Lazetic l’obiettivo è rinforzare il reparto arretrato. Si scalda la pista che porta a Thiaw. Come riporta Tuttosport, i dirigenti rossoneri stanno cercando di capire se lo Schalke04, proprietario del cartellino, sia disposto a cederlo. Thiaw piace parecchio alla dirigenza del Milan, ma il budget a disposizione non è certo di quelli in grado di far vacillare la controparte. Soprattutto, non è sufficiente per soddisfare le richieste dello stesso Schalke, che per il centrale tedesco vuole almeno 8-10 milioni di euro. La proposta milanista, invece, è di 5 milioni più uno di bonus. Tra le alternative c’è Estève del Montpellier. Anche in questa situazione il problema è l’eccessiva richiesta del club di appartenenza.