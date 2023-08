Calciomercato Milan, si complica Veliz: le parole del presidente del Rosario

Parole non confortanti per i rossoneri

Uno degli obbiettivi per l’attacco del Milan è Alejo Veliz. Il classe 2003 ha segnato 11 gol in 23 presenze con il Rosario Central nella stagione ancora in corso. L’attaccante argentino piace molto ai rossoneri per costruire il proprio futuro. Ad allontanare le voci di mercato, però, ci ha pensato il presidente del Rosario, Gonzalo Luis Belloso.

Ecco le parole del presidente

Il presidente del club argentino è stato intervistato da Cadena 3 Rosario per parlare del proprio centravanti: “La cessione di Gino a Firenze (Gino Infantino ceduto alla Fiorentina, ndr) ci regala un po’ di ossigeno, rende migliore la nostra situazione economica, rimpingua le nostre casse fino al prossimo anno. Ed è per questo che, ora, la nostra intenzione è di far rimanere Alejo Véliz qui con noi al Gigante de Arroyito fino a dicembre”.