Calciomercato Milan, si lavora per il sostituto di Tonali | Pronti 18 milioni

Con la cessione di Tonali, i rossoneri stanno già provvedendo al sostituto visto che il club di Scaroni riceverà per l’ex Brescia una somma superiore a 75 milioni di euro. A Pioli non dispiacerebbe un nuovo centrocampista entro il giorno del ritiro con il Milan che starebbe lavorando per arrivare a Tijjani Reijnders, mediano olandese dell’Az Alkmaar.

Calciomercato Milan, i rossoneri tentano il colpo a centrocampo

Secondo quanto riportato da MilanNews.it, il club di Via Turati sarebbe meta gradita per il calciatore anche se i rossoneri non sarebbero(per ora) intenzionati a sborsare 18 milioni di euro, anche se il ds Moncada ci proverà ancora a limare il prezzo.