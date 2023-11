Gennaio si avvicina e sarà un mese intenso per i rossoneri. Per il Milan, sono previsti, infatti, ben due arrivi; tra questi anche un difensore centrale, come Jakub Kiwior. Secondo La Gazzetta dello Sport, in merito all’attacco, invece, i nomi principali sarebbero quelli di Akor Adams, Jonathan David e Serhou Guirassy.

I nuovi possibili arrivi a Milanello | Chi sono

L’attaccante Jonathan David, attualmente in forza al Lilla, costa all’incirca 40 milioni e se il Milan presentasse l’offerta giusta, il canadese non tarderebbe a giungere a Milanello. Il guineano Guirassy, veloce e forte fisicamente, milita nello Stoccarda e ha una clausola di 17 milioni di euro, inoltre un sacco di club europei lo stanno seguendo; potrebbe comunque lasciare la squadra tedesca esclusivamente in estate. Il nigeriano Akor Adams del Montpellier piace per la potenza fisica che ha. Il difensore Kiwior ha il cartellino di proprietà dell’Arsenal e ad oggi risulta essere il primo nome per il reparto difensivo rossonero. Non si sa ancora se la squadra londinese, dopo aver versato 25 milioni allo Spezia per il giocatore polacco, aprirà o no al prestito.