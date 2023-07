Calciomercato Milan, sirene dall’estero per De Ketelaere | I dettagli

Milan, si allarga la concorrenza per Charles De Ketelaere. Il belga ex Bruges e’ in bilico tra permanenza e addio e i rossoneri tengono monitorata la situazione accanto a lui. La dinamica e’ chiara, con il Milan che, per non fare minusvalenza, dovrebbe cederlo per almeno 27-28 milioni di euro.

De Ketelaere, Di Marzio conferma l’interesse dall’estero

Il cerchio attorno al belga e’ fitto, e a confermarlo e’ anche Gianluca Di Marzio. Secondo l’esperto di mercato, per De Ketelaere sarebbe arrivato l’interesse da Ligue 1, Bundesliga e Premier League. Si capirà nelle prossime settimane se tutto ciò sfocerà in qualche offerta concreta.