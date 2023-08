Calciomercato Milan, sirene per il difensore | Pioli lo considera intoccabile

Il Milan questa sera sarà impegnato nel Trofeo Silvio Berlusconi, ma per i rossoneri c’è sempre il discorso mercato ancora aperto, anche per quanto riguarda gli interessamenti di altre squadre verso giocatori importanti. Uno di questi è Malick Thiaw, considerato da Pioli un pilastro della difesa.

Calciomercato Milan, Thiaw è considerato incedibile dai rossoneri

Come riporta calciomercato.com, nonostante diversi interessamenti di altre squadre per il difensore, il classe 2001 si è rivelato elemento fondamentale del reparto difensivo di Pioli. Tanto fondamentale da diventare la prima scelta al quale affiancare Kalulu o Tomori e da debuttare, in estate, anche con la Nazionale maggiore tedesca. Servirebbe un investimento che si aggirerebbe sui 30 milioni di euro per far tentennare il club di Via Aldo Rossi e far ipotizzare una cessione, altrimenti il futuro di Thiaw è in maglia rossonera.