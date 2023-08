Calciomercato Milan, Krunic ha accettato: aspetta l’intesa tra i club

Rade Krunic è uno dei giocatori in uscita dal club rossonero. L’ex Empoli è in orbita Fenerbahce e un suo trasferimento in Turchia resta un’opzione sempre più probabile. Stando a quanto da Matteo Moretto, il centrocampista ha trovato l’accordo su ingaggio e durata del contratto con il club turco che in questa sessione ha già acquistato anche Edin Dzeko.

Manca l’intesa tra i due club

Il Milan chiede 10 milioni di euro per cedere il bosniaco mentre il Fenerbahce arrivava a 7-8 milioni ma in settimana la trattativa può decisamente concludersi con un esito positivo. Krunic potrebbe percepire 3,5 milioni di euro annui con il club turco.