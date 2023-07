Calciomercato Milan, spunta la pista brasiliana per la fascia | Il nome

I rossoneri spingono per uno degli ultimi colpi di mercato

Continua la caccia al vice Hernandez per il Milan. I rossoneri, forti del loro mercato fino ad ora, hanno bisogno di una delle ultime pedine per la prossima stagione. Tanti i nomi proposti fino ad ora, da Valeri e Calafiori, fino ad arrivare a Rogerio. E proprio in queste ore il club di Squinzi ha rifiutato seccamente la proposta da 8 milioni di euro da parte dello Spartak Mosca.

Calciomercato Milan, a Pioli serve un esterno

Prima di arrivare però al calciatore del Sassuolo, i rossoneri devono cedere Ballo-Tourè, che piace al Fulham e quindi trasferirsi in Inghilterra. Oltre a Rogerio però restano aperte le piste che portano ai due calciatori romani, che verrebbero di corsa a giocare nel club rossonero.