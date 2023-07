Calciomercato Milan, stuzzica l’idea Dia | Iervolino fissa il prezzo

Il Milan sta sondando il terreno in giro per l’Europa per trovare un attaccante da affiancare al numero 9 Olivier Giroud. Sono tanti i nomi accostati alla causa rossonera per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Stefano Pioli, partendo da Scamacca, passando per Morata e Trameni e arrivando a Boulaye Dia. Proprio l’attaccante senegalese avrebbe attirato l’attenzione della dirigenza milanista.

Calciomercato Milan, si osserva la pista Dia

Boulaye Dia, attaccante senegalese di proprietà della Salernitana, da pochissimo riscattato dal Villareal per una cifra pari a 12 milioni di euro, è senza dubbio l’uomo copertina del mercato dei campani e le squadre di Serie A, questo, lo hanno ben capito. Infatti, l’attaccante sarebbe finito nel mirino del Milan: fino al 20 luglio, il senegalese potrà essere acquistato pagando la clausola rescissoria da 25 milioni di euro, oltre quella data bisognerà fare una nuova trattativa con il club campano, che visto il recente riscatto, potrebbe giocare a rialzo.