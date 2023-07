Calciomercato Lazio, Dia: “Resto a Salerno?…” | Ecco la risposta dell’attaccante

Dia: “Per il momento resto a Salerno”

Boulaye Dia, attaccante della Salernitana, resta un obiettivo concreto dei biancocelesti. Nella mattinata di ieri, il senegalese, ha svolto le visite mediche propedeutiche in vista dell’inizio della nuova stagione. Secondo quanto riferito da Radiosei, al termine della sessione di visite, l’attaccante, il più richiesto dalla stampa, avrebbe risposto alla domanda relativa alla propria permanenza in maglia granata con un enigmatico “Si, per adesso, si”.

Dia, la clausola scada il 20 luglio

Dia non si sbilancia e lascia aperto ogni possibile scenario. Infatti, nella seconda domanda relativa al proprio futuro, l’attaccante si sarebbe rifiutato di rispondere. Il senegalese ha una clausola di 25 milioni di euro in scadenza il prossimo 20 luglio. In caso di nessun pagamento, la dirigenza campana potrebbe chiedere 40 milioni di euro, cifra ben diversa. Sull’attaccante resta forte l’interesse non solo della Lazio, ma anche di Fiorentina e Milan, a caccia di rinforzi per il reparto offensivo.