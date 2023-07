Calciomercato Milan, trattative ancora aperte per i due big della Liga

Il Milan, sfumato Danjuma in procinto di andare all’Everton, si concentra per regalare a Pioli altri due innesti di qualità per il centrocampo dopo gli arrivi ufficiali di Loftus-Cheek e Reijnders.

Calciomercato Milan, trattative ancora aperte per Musah e Chukwueze

Come riporta tuttomercatoweb, per i rossoneri torna in pole il profilo di Samuel Chukwueze del Villarreal, con cui esiste una trattativa oramai da giorni. Nelle ultime ore però è da registrare un passo in avanti anche nell’operazione col Valencia per Yunus Musah, per il quale la dirigenza rossonera ha alzato l’offerta ed ora attende fiducioso un segnale di apertura.