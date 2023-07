Milan, una maglia “ricca” di sponsor | Gli incassi dalle partnership

Milan, da ieri e’ ufficiale il nuovo sponsor di manica rossonero. MSC Crociere e il club rossonero hanno siglato un nuovo accordo che porterà tra i 5 e i 6 milioni di euro nelle casse di Via Aldo Rossi. Una nuova partnership che incrementa il monte ricavi della maglia del Diavolo.

Milan, si impenna il valore della maglia

MSC Crociere e’ solo l’ultimo degli sponsor che comparirà sulla maglia del Milan. Una maglia sempre più ricca, anche per via delle partnership che, poco a poco, hanno impreziosito il valore della casacca meneghina. Oltre al brand di navigazione, e grazie ad altri marchi come Emirates, Puma e We Fox, infatti, la maglia del Milan ha raggiunto il valore di 72 milioni di euro.