Calciomercato Milan, ufficiale la cessione del difensore

Continuano gli affari tra il Milan e il Villareal. Dopo il trasferimento in rossonero di Samuel Chukwueze in rossonero è il turno di un calciatore del Milan trasferirsi presso il Sottomarino Giallo. Si tratta del difensore Matteo Gabbia che si unirà agli spagnoli. Il Milan ha annunciato ufficialmente la cessione in prestito del giovane difensore italiano Matteo Gabbia al Villarreal. Secondo il comunicato rilasciato sul loro sito, il prestito avrà validità fino al 30 giugno 2024.

Calciomercato Milan, Gabbia sarà un giocatore del Villareal

Ecco il comunicato ufficiale: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive del calciatore Matteo Gabbia al Villarreal CF. Il Club rossonero augura a Matteo le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva“.