Calciomercato Milan, si riaccende la pista spagnola | I dettagli

Intervistato da DiarioSport, il direttore sportivo del Real Valladolid ha parlato del futuro di Ivan Fresneda, che potrebbe essere in serie A visto che il Milan è da tempo sul terzino anche se le varie offerte non sembrano aver accontentato il calciatore spagnolo.

Calciomercato Milan, tutto su Fresneda?

“È arrivata qualche proposta da Fresneda, non per iscritto, ma verbale, su quanto possono pagare, ma non abbiamo ancora risposto. Ivan arriverà mercoledì ed è un nostro giocatore. Se arriva un’offerta che riteniamo sufficiente, potrebbe partire, ma ad oggi non c’è nulla di immediato. Il valore del giocatore dipende da noi”. Restano poi le piste legate a Rogerio, Valeri e Calafiori.