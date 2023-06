Calciomercato Milan, un fantasista della Primavera corteggiato in serie B

Milan, è stata una stagione molto positiva quella vissuta da Antonio Gala. Il trequartista della Primavera rossonera si è messo in mostra con la formazione allenata da Ignazio Abate e ha attirato su di se le attenzioni della serie B e della serie C.

Milan, Gala nel mirino dell’Ascoli

Come riferisce TuttoC.com, l’Ascoli del nuovo tecnico William Viali avrebbe mosso interesse verso Gala. Per il ragazzo sarebbe la prima esperienza tra i professionista, sulla falsa riga di quanto avvenuto con altri rossoneri, quali Nasti e Brescianini, nell’ultima stagione al Cosenza. Su Gala, tuttavia, ci sarebbe una fila di pretendenti in serie C, con Potenza, L.R.Vicenza, Triestina, Brescia e Taranto intenzionate a ingaggiarlo.