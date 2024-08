Leao obiettivo del Barcellona

Notizia bomba proveniente dalla Spagna, il Barcellona punta Leao. L’esterno del Milan obiettivo a sorpresa dei catalani, pronti a rispondere colpo su colpo al Real Madrid sul mercato. Come riporta Mundo Deportivo il budget messo da parte dal Barcellona per l’acquisto nel ruolo di esterno offensivo è di 60 milioni di euro, gli stessi non utilizzati per Nico Williams. Leao o Chiesa, il Barcellona guarda in Italia. Si attendono sviluppi.