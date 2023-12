L’agente di Victor Osimhen: Roberto Calenda, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport; nella quale ha voluto tranquillizzare i tifosi sul fatto che il rinnovo non sia stato chiuso per poi andare a cedere il giocatore la prossima estate.

Calciomercato Napoli, le parole di Roberto Calenda

Sul rinnovo

“Victor sta bene a Napoli e infatti abbiamo appena chiuso un rinnovo importantissimo. Ora vogliamo godercelo e voglio far capire che certe narrazioni erano sbagliate. Sentivo dire che avrei preferito non rinnovare per portarlo via subito. Il solito giochino della colpa del procuratore: non era vero. Io rappresento Victor e punto al meglio per lui: entrambi volevamo il rinnovo sin dalla scorsa estate“.

Su cosa accadrà in futuro

“Le dico subito che la scorsa estate sono arrivate tante offerte ma il Napoli ha voluto tenere Victor e noi ci siamo messi a disposizione. Se c’era la voglia di andar via, lo avremmo detto. Invece però, abbiamo lavorato tanto e solo su questo rinnovo. La prossima estate sarà uguale: parleremo con il presidente e vedremo cosa fare“.