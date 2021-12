Calciomercato Napoli, altro addio dopo Manolas? La confessione

Il capitano del Napoli parla in un'intervista delle sue esperienze sportive e non a Napoli, strizzando l'occhio a Guardiola

Prima che il mercato invernale possa ufficialmente aprire i battenti, in casa Napoli si registra già una cessione importante, infatti Kostas Manolas è passato nella giornata di giovedì ai greci dell’Olympiacos Pireo, autenticando quindi il ritorno nella sua patria che permetterà ai partenopei di incassare una cifra vicina ai 3 milioni di Euro per il difensore classe ’91 ex Roma, pagato poco più di due stagioni fa ben 36 milioni.

Al tempo stesso però potrebbero non terminare qui i nominativi nella voce cessioni del club azzurro, infatti nella giornata di oggi il capitano dei campani, Lorenzo Insigne, ha rilasciato un’intervista alla rivista ‘undici’, da cui si possono estrapolare contenuti assolutamente importanti che riguardano il futuro del calciatore, come riportato da ‘calciomercato.com’

“Le persone qui si sono sempre aspettate molto da me, ed io ho cercato di accontentarle ed a volte ho avuto delle incomprensioni coi tifosi e questo mi dispiace.” Ed ancora: “Qualcuno non mi ha compreso al 100% ma chi mi conosce sa come sono” queste le parole del talento napoletano che poi prosegue: “Zeman è stato il primo a credere in me, Benitez mi ha completato perché pensavo solo ad attaccare, con Sarri mi sono divertito, con Ancelotti avevamo delle idee differenti, a Gattuso devo tanto perché mi ha rimotivato e Spalletti ci ha ridato consapevolezza di noi, ha una personalità forte” e ad alimentare le voci su un suo possibile addio al Napoli (il contratto del classe ’91 è infatti in scadenza il prossimo giugno e pare complicato a questo punto trovare l’intesa per il rinnovo) le dichiarazioni su Guardiola ed il Manchester City: “Mi piace guardare sempre il Manchester City, il modo di giocare di Guardiola è imperdibile sin da quando allenava il Barcellona”