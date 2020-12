Calciomercato Napoli: nuova pretendente per Milik

Il polacco è ormai da mesi fuorisquadra in attesa di una sistemazione per gennaio e provare a non perdere la convocazione ad Euro 2021.

Arkadiusz Milik è da tempo ai margini della rosa napoletana per aver rifiutato l’offerta del Napoli per il rinnovo di contratto con scadenza nel giugno 2021. Questa estata sembrava ormai fatto il suo passaggio alla Juventus prima e alla Roma dopo nell’intrigo di mercato che avrebbe coinvolto anche Edin Dzeko. Putroppo per il polacco, Dzeko rimase alla Roma, la Juventus prese Morata e il giocatore rimase al Napoli dove ormai non era più il benvenuto.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes, l’Atletico Madrid sarebbe alla ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo dopo il serio problema di salute di Diego Costa che terrà lontano dai campi il giocatore per un periodo non definito. Sempre secondo il portale spagnolo, l’Atletico avrebbe già contattato il Napoli per sondare la possibilità di portare il polacco a Madrid già da gennaio, un’occasione ghiotta per il Napoli che eviterebbe così di perdere l’attaccante a parametro zero a gennaio.