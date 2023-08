Calciomercato Napoli, Di Lorenzo rinnova fino 2028: il comunicato

Ufficiale: Di Lorenzo rinnova fino al 2028

La storia tra capitan Giovanni Di Lorenzo e il Napoli è destinata a continuare. La società partenopea, attraverso un breve comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato il rinnovo di Di Lorenzo per altre quattro stagioni. Ecco il comunicato degli azzurri: “La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Di Lorenzo fino al 30 giugno 2028″.

Tuttavia, sebbene il comunicato riporti il rinnovo per quattro stagioni, come specificato dal presidente, Aurelio De Laurentiis, durante la presentazione della squadra a Dimaro, il terzino classe 1993 potrebbe legarsi, grazie ad una opzione presente sul contratto, per una quinta stagione, fino al 2029, al club Campione d’Italia.