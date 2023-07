Calciomercato Napoli, trovato l’erede di Kim: arriva dal Portogallo | Ecco di chi si tratta

Calciomercato Napoli, prosegue la ricerca di un difensore

Il passaggio di Kim Min-Jae al Bayern Monaco ha lasciato un grande vuoto al centro della difesa dei partenopei. La dirigenza del Napoli è ancora alla ricerca di un centrale difensivo. Questo ha destato preoccupazioni nei tifosi e nel neo allenatore azzurro, Rudi Garcia, che aveva rimarcato la necessità di avere un nuovo difensore per tutto il periodo di preparazione. Tuttavia, la società vuole agire in modo analitico per regalare al proprio tecnico il giusto rinforzo.

Calciomercato Napoli, idea Inácio per la difesa

Secondo quanto riferito da La Repubblica, l’ultimo nome spuntato dal taccuino del duo De Laurentiis–Meluso è quello di Gonzalo Inácio, portoghese classe 2001 dello Sporting Lisbona. Infatti, la società Campione d’Italia potrebbe accelerare le operazioni per il giovane talento lusitano. I portoghesi chiedono 30 milioni, ma i partenopei potrebbero utilizzare una contropartita – piace Zanoli – per abbassare le pretese. La trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni.