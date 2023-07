Calciomercato Napoli, Garcia sceglie il difensore | Braccio di ferro con il club

Danso è il nome scelto da Rudi Garcia per la difesa

Il Napoli deve ancora trovare il sostituto di Kim per la difesa: Rudi Garcia ha da tempo chiesto a De Laurentiis di accelerare sul mercato in modo da consegnargli il prima possibile il centrale su cui impostare la fase difensiva. Ora arriva anche la preferenza del tecnico francese, che ha deciso di puntare su Kevin Danso del Lens.

Calciomercato Napoli, il Lens fa muro per Danso

Come riportato da Il Mattino, c’è stata una nuova conference call con De Laurentiis protagonista. È Danso l’erede designato di Kim, ma gli azzurri devono fare i conti con il muro del club francese. Il Lens continua a non scendere dai trenta milioni di valutazione, troppi per il Napoli, che dunque vaglia anche i piani B, che portano ai nomi di Kilman del Wolverhampton, e Mavropanos e Sutalo.