Napoli, Kim sull’avventura azzurra: “Lì ho dato il massimo. Ora al Bayern..”

L’ormai ex centrale difensivo del Napoli Kim Min-Jae oggi è stato presentato alla stampa come nuovo giocatore del Bayern Monaco. Durante la conferenza stampa di presentazione, il sudcoreano, rispondendo alle domande dei giornalisti tedeschi, ha toccato molti temi: dalle prime impressioni su Monaco di Baviera e il proprio club, passando alla bellissima e trionfante esperienza partenopea.

Napoli, prime dichiarazioni di Kim da giocatore del Bayern Monaco

Come anticipato Kim Min-Jae nella giornata di oggi è stato presentato ai media e giornali tedeschi. Queste le sue parole sulla nuova avventura e sul recente passato al Napoli: “Giocatori, allenatori e anche il CEO mi hanno fatto una bella espressione. Sto bene e non vedo l’ora di raccogliere questa sfida. Parlerò inglese ma il mio obiettivo è quello di imparare in fretta il tedesco”. Sul Napoli: “Al Napoli tutti erano coinvolti nella difesa. Abbiamo vinto il titolo per la prima volta in 33 anni, abbiamo dato il massimo. Ora sono un giocatore del Bayern. È importante che io possa giocare il calcio che l’allenatore si aspetta da me”.