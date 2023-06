Calciomercato Napoli, weekend decisivo per Osimhen | Un potenziale sostituto si allontana

Frenata per un obiettivo del Napoli in attacco

Il Napoli in questo weekend potrebbe avere alcune risposte riguardo il futuro di Victor Osimhen: il procuratore del centravanti nigeriano incontrerà De Laurentiis per capire se ci possano essere i presupposti per un prolungamento di contratto, ma intanto si sondano i nomi di potenziali sostituti.

Calciomercato Napoli, il Lille chiude ad una partenza di Jonathan David

Come riportato da tuttomercatoweb, dalla Francia confermano che il Lille non sarebbe intenzionato a vendere Jonathan David, il cui valore si aggira attorno i 50 milioni di euro. L’attaccante canadese è stato il trascinatore quest’anno della formazione francese realizzando 24 gol in campionato