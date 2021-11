Calciomercato Parma, Maresca chiede rinforzi: a gennaio il primo colpo

Nel mirino ci sarebbe un giovane proveniente dalla seconda serie spagnola

Nonostante un mercato estivo di grande impatto con l’arrivo di un tecnico emergente come Maresca e giocatori del calibro di Buffon e Danilo, il Parma sta stentando a imporsi in serie B. La classifica infatti recita un misero decimo posto a 16 punti anche se le ultime due vittorie contro Cittadella e Vicenza hanno rilanciato in parte i ducali.

Normale che la dirigenza, quindi, stia cercando i profili più adatti per rinforzare la rosa nel mercato di gennaio. Nel mirino del Parma sarebbe finita la giovanissima ala, classe ’02, Haissem Hassan, proveniente dal Mirandes, squadra di seconda serie spagnola. Hassan gioca preferibilmente a sinistra, ma può anche essere impiegato a destra e in questa stagione ha già raccolto 11 presenze e 2 assist, oltre a essersi segnalato per essere uno dei migliori dribblatori del campionato. Un altro fattore che potrebbe facilitare l’acquisto è il contratto del giocatore che è in scadenza nel giugno 2022.