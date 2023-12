Duván Zapata era stato cercato dalla Roma nel mese di agosto. I giallorossi volevano un diritto di riscatto e avevano chiesto 2,7 milioni di euro più un biennale in caso di riscatto sempre alle stesse cifre e il colombiano prendeva 3 milioni; quindi il giocatore avrebbe potuto perdere dei soldi nel corso della prima stagione. Il centravanti ha detto no alla Roma per andare al Torino.

Zapata | Le parole del giocatore sul passaggio al Torino

Zapata è in forza al Torino, in prestito dall’Atalanta. Dopo aver realizzato una doppietta alla squadra di Gasperini ieri, l’attaccante, come riportato da Tuttomercatoweb, ha spiegato: “Da quando sono arrivato qui, mi hanno fatto sentire importante. Ci sono state cose interne dov’ero prima (all’Atalanta, ndr), negli ultimi giorni di mercato. Nel club non mi hanno dato il valore che meritavo”.

Il centravanti colompiano ha poi concluso: “Qui invece mi hanno accolto subito nel modo migliore, anche in questi momenti difficili, e li sto superando”.