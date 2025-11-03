Calciomercato Roma, Arévalo nel mirino dei giallorossi

Primi passi della Roma per la prossima sessione di mercato. Il club capitolino è interessato a Jeremy Arévalo del Racing Santander. A riportarlo è MARCA.

Calciomercato Roma, il profilo di Arévalo

Attaccante classe 2005, Arévalo è uno dei profili più interessanti della Segunda Division spagnola. Attualmente in forza nel Racing Santander, il calciatore sta vivendo un inizio di stagione più che positivo, scendendo in campo 12 volte e siglando 7 reti. Questa prestazioni hanno attirato l’interesse della Roma che ha già contattato la famiglia del giocatore, invitandolo nella capitale per presentarli il progetto tecnico. Dunque, i giallorossi sembrano fare sul serio, non resta che aspettare le prossime settimane per vedere se si aprirà un effettiva operazione.