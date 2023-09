Calciomercato Roma, aria d’addio per Spinazzola | Cessione già a gennaio?

Con appena un punto racimolato nelle prime tre partite di campionato, è la Roma ad essere la big più in difficoltà al momento, essendo arrivata alla prima pausa nazionali con già del terreno da recuperare. Più di un indiziato tra le fila giallorosse, coi tifosi hanno già aperto le discussioni sui possibili errori di valutazione fatti nell’ultima sessione di calciomercato.

Roma, Spinazzola non convince

Da quel fatidico 2 luglio è costato tanto a Leonardo Spinazzola, infortunatosi al tendine d’Achille contro il Belgio, nei quarti di finale dell’Europeo. Da lì un alternarsi di sprazzi buoni e cattivi, con l’impressione che qualcosa manchi tutt’oggi. Secondo quanto riporta siamolaroma.it, l’umbro, reduce anche dalla tribuna contro l’Ucraina, potrebbe essere lasciato andare dalla Roma a giugno, a parametro zero, se non addirittura venduto già a gennaio. Il tempo stringe, e per lui come altri è arrivato il momento di riprendersi a pieno la piazza capitolina.