Calciomercato Milan, occhi sul difensore centrale: arriva dalla Serie A

Il Milan ha messo nel mirino Giorgio Scalvini, difensore dell’Empoli. Il classe 2003 è stato uno dei protagonisti della promozione dei toscani in Serie A, collezionando 30 presenze in campionato. Scalvini è un difensore centrale mancino, dotato di buona tecnica e di un ottimo senso della posizione. È anche un buon regista difensivo, capace di impostare l’azione dalla difesa, molto utile per il gioco di Pioli.

Calciomercato Milan, la trattativa per Scalvini

ll Milan è alla ricerca di un difensore centrale per il futuro, e Scalvini sarebbe un profilo ideale per i rossoneri. Il problema è che l’Empoli chiede 20 milioni di euro per il suo cartellino, una cifra che i rossoneri potrebbero non essere disposti a pagare. La trattativa tra i due club è ancora in fase iniziale, e non è chiaro se si concluderà positivamente. Tuttavia, Scalvini è un obiettivo concreto per il Milan, e i rossoneri potrebbero fare un tentativo per portarlo a Milano.