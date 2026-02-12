Il calciomercato Roma potrebbe subire un attacco inglese da parte del City. A quanto pare il difensore dei giallorossi, Wesley, avrebbe stregato Pep Guardiola con il suo gioco. I Citizens proveranno a portarlo via dalla capitale nella prossima finestra di mercato.

Calciomercato Roma, Wesley nel mirino di Pep e del City

A quanto pare il Manchester City di Pep Guardiola ha messo nel mirino Wesley, l’esterno brasiliano della Roma di Gian Piero Gasperini. Il difensore è arrivato in capitale dopo essere stato acquistato dalla società dei Friedkin per 30 milioni di euro versati nelle casse del Flamengo. Il calciatore, con una grande crescita personale negli ultimi anni, è arrivato a farsi conoscere ovunque, fino a diventare, oggi, l’obiettivo principale dei Citizens.

Gli inglesi sono pronti ad accontentare il proprio allenatore, e ad offrire alla Roma 50 milioni di euro per portarlo in Premier League. Attualmente, a mercato chiuso, nonostante la proposta economica impossibile da rifiutare, la Roma non è interessata. Il brasiliano risulta incedibile. La situazione di oggi spinge la società romana a lavorare al fine di blindare il proprio gioiello per proseguire il percorso di crescita intrapreso sotto la guida di Gasperini.