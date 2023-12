La Roma sta per mettere a segno il primo colpo del suo mercato invernale. I capitolini infatti, sembra abbiano trovato il difensore tanto richiesto da Mourinho, considerando la situazione Smalling e l’imminente partenza di N’Dicka per la Coppa d’Africa.

Roma-Bonucci affare ai dettagli

Oltre alle questioni di campo, ci sonno anche quelle legate ai paletti imposti dalla UEFA che il direttore sportivo dei giallorossi Pinto deve tenere sottocchio e sfruttare le opzioni che offre il mercato. Infatti, si è subito virato con decisone su Leonardo Bonucci che non si trova bene all’Union Berlino che non esiterebbe a lasciarlo andare. Non solo perché il difensore vorrebbe giocarsi le sue carte per andare all’Europeo, che ironia della sorte si gioca proprio in Germania. Come riporta il “Messaggero”, da definire resta soltanto l’ingaggio con la Roma pronta a mettere sul piatto un milione per 6 mesi.