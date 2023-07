Calciomercato Roma, doppio colpo per la Roma

È fatta per Diego Llorente e Rasmus Nissen Kristensen. Negli ultimi giorni la Roma ha lavorato per il ritorno dello spagnolo e per l’acquisto del terzino svedese, con la trattativa sembra esser arrivata finalmente al capolinea. I giallorossi hanno provato ad acquistare i due giocatori in prestito con opzione ma, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Twitter, alla fine entrambi arriveranno in prestito secco.

Calciomercato Roma, fatta per i 2 giocatori del Leeds

Il ritorno di Llorente alla Roma dal Leeds potrebbe concretizzarsi già oggi. Tiago Pinto aveva insistito con la formula del prestito con obbligo di riscatto, ma alla fine i giallorossi si “accontenteranno” della formula del prestito secco. La settimana prossima si proverà invece a chiudere per Kristensen, anch’egli giocatore del Leeds.