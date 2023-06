Calciomercato Roma, fumata bianca per il rinnovo di El Shaarawy

Trattativa verso la conclusione per il rinnovo

Dopo il rinnovo di contratto di Smalling e Cristante è arrivato anche il turno di El Shaarawy. Secondo quanto riportato da Il Romanista, il Faraone si legherà al club giallorosso con un biennale con opzione per il terzo anno al raggiungimento di determinate condizioni. Il numero 92 sarà dunque un giocatore della Roma almeno fino al 2025.

Calciomercato Roma, il matrimonio con El Shaarawy continua

El Shaarawy percepirà un ingaggio simile all’attuale, che si aggira intorno ai 3.5 milioni a stagione, ma cambia la struttura del contratto: si abbassa la quota fissa ma si alzano i bonus, che potrebbero far guadagnare al giocatore di più rispetto all’accordo in scadenza. Il giocatore è tornato a vestire la maglia giallorossa nel 2020, dopo la prima esperienza dal 2015 al 2019; nel mezzo una piccola parentesi in Cina allo Shanghai Shenhua.