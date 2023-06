Il centrocampista potrebbe lasciare la Capitale in maniera definitiva

Tiago Pinto continua a lavorare alle cessioni. In queste ore si sta lavorando al passaggio di Villar al PAOK Salonicco. Il club greco è pronto a offrire 4,5 milioni di euro per portare il calciatore spagnolo ex Sampdoria e Getafe mentre però i giallorossi ne vorrebbero 6.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, è probabile che l’affare si chiuda sui 5 milioni di euro.