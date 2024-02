Calciomercato Roma, Gudmunsson obiettivo primario a centrocampo

Albert Gudmundsson ha dimostrato numeri impressionanti con il Genoa, nonostante alcune critiche nella sua ultima partita. Nove gol e due assist in Serie A, oltre a un ruolo chiave come titolare, dimostrano il suo valore. Il CEO del Genoa, Andres Blasquez, ha respinto le richieste della Fiorentina, fissando un prezzo iniziale di 30 milioni più bonus, pronto ad aumentarlo per non perdere il giocatore. Il club ligure valuterà offerte intorno ai 35 milioni questa estate, considerando la natura transitoria dei giocatori nel calcio moderno.

Roma, grande concorrenza per il giocatore

La Roma è già a lavoro per costruire la propria rosa del futuro e uno degli obiettivi è proprio Gudmunsson. Con l’apertura del mercato estivo, il futuro del giocatore rimane incerto. La Fiorentina rimarrà interessata, ma il rendimento del giocatore attirerà anche l’attenzione di grandi club della Serie A, oltre a squadre straniere come il West Ham e soprattutto il Tottenham. L’offerta di 35 milioni sembra più un’opportunità che un rischio per i potenziali acquirenti, evidenziando il valore crescente del giocatore islandese sul mercato.