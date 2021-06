Calciomercato Roma

La Roma potrebbe perdere Lorenzo Pellegrini. Il giovane difensore giallorosso potrebbe partire alla volta della Spagna per giocare nel Barcellona. La squadra catalana ha già lanciato una prima offerta per il talentuoso e completo centrocampista.

Calciomercato Roma, il Barcellona vuole Pellegrini

Il possibile sbarco del transalpino al Camp Nou è molto complicato. In primo luogo, perché la Roma non è nel business di facilitare la sua partenza, e tanto meno accettare un baratto. I giallorossi hanno bisogno di alleggerire il proprio organico e ingrassare le casse, quindi non hanno intenzione di accettare scambi, neanche in caso di ricevere il difensore francese Clément Lenglet come merce di scambio è allettante per loro.

Le pretese finanziarie del giocatore per restare in Capitale sono altissime. Nelle conversazioni che sta tenendo per rinnovare il suo impegno nell’entità romana, Pellegrini ha chiesto 4,5 milioni di euro netti, cifra attualmente insostenibile per un Barcellona che non poteva offrire a Georginio Wijnaldum più di 4 milioni di euro. I catalani proveranno a trovare l’intesa con Tiago Pinto, ovviamente bisognerà anche tener conto delle scelte di Mourinho. Il tecnico portoghese potrebbe “convinvere” il Capitano della Roma a restare nella realtà italiana e riportare la squadra in alto.