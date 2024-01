Calciomercato Roma, il Newcastle fa sul serio per Dybala: le ultime

Il calciomercato della Roma può attivarsi anche in uscita, con il Newcastle che vuole fare sul serio per Dybala. L’attaccante argentino non è partito per Milano, Josè Mourinho ha deciso di risparmiarlo pur di perderlo in un big match così importante come quello di stasera, piuttosto che perderlo per più tempo. Il tecnico ha scelto in via definitiva dopo la rifinitura di ieri, dove l’attaccante non ha partecipato. Ora a far tremare il club giallorosso però, non è la condizione fisica del calciatore, ma bensì le sirene provenienti dall’Inghilterra.

Calciomercato Roma, il Newcastle è pronto a pagare la clausola di Dybala

Ci sarebbero altri due club su Dybala, ma al momento quello più deciso sembra il Newcastle: il club inglese secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è pronto a pagare la clausola di 13 milioni e a offrire al giocatore uno stipendio monstre per spingerlo a lasciare la Roma a gennaio.