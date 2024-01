Calciomercato Roma, Dybala può lasciare a gennaio: piace in Premier

Paulo Dybala rischia di non terminare la stagione al servizio della Roma. L’argentino ha una clausola da 13 milioni di euro che fa gola a diversi club europei per gennaio, soprattutto inglesi che sicuramente non hanno problemi a investire quella cifra.

Tre club di Premier valutano l’acquisto a gennaio

Tra i club interessati al calciatore c’è l’Aston Villa che sta cercando un partner d’attacco di Watkins che possa aumentare la creatività negli ultimi 25 metri di campo. Stessa cosa per il Newcastle che fatica a dare qualità alle proprie azioni offensive con continuità nell’arco dei novanta minuti. L’ultimo club è il Chelsea che ha già contattato l’entourage della Joya per avere informazioni riguardanti un suo possibile trasferimento a Londra.