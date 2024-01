Secondo quanto riporta Sky Sport, la Roma e Josè Mourinho possono tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Paulo Dybala. Dagli esami di oggi, sono state escluse lesioni per l’attaccante argentino.

Sovraccarico muscolare per Dybala

L’attaccante della Roma ha riportato solamente un sovraccarico muscolare. Oggi il calciatore non si è allenato visto le condizioni, ma resterà comunque da valutare nei prossimi giorni per capire quali saranno le sensazioni in vista della gara contro il Milan.