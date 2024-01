Roma, Dybala salta il Milan: l’argentino oggi non si è allenato | Le ultime

Altro guaio per Mourinho in vista della sfida contro il Milan

Secondo quanto riporta Sky Sport, Paulo Dybala salterà il big match in programma domenica sera a San Siro contro il Milan. L’attaccante è stato sostituito nell’intervallo del derby di Coppa Italia per un fastidio alla coscia sinistra. Altro guaio dunque per Josè Mourinho, che dovrà fare a meno ancora una volta dell’argentino in un periodo complicato.

Nelle prossime 24-48 ore gli esami strumentali

L’attaccante oggi non si è allenato a Trigoria ed è stato visitato dallo staff medico della Roma. Salterà la sfida contro il Milan, ma nelle prossime 24-48 ore svolgerà esami strumentali al flessore per avere maggior chiarezza sull’entità dell’infortunio.