Il calciomercato Roma è già pronto a nuove mosse. Già pronto uno degli obiettivi non nuovo per i giallorossi. Sempre in pole rimane Lorenzo Bernasconi dell’Atalanta.

Calciomercato Roma, dalla sessione invernale Bernasconi resta in pole

Nell’ultima sessione invernale, il club giallorosso aveva fatto un tentativo per acquistare il giovane esterno sinistro in forza alla Dea. I nerazzurri, però, avevano chiuso la porta, respingendo un’offerta da 15 milioni di euro messa sul tavolo da Massara. Il giocatore piace molto a Gian Piero Gasperini, che spinge per il suo arrivo a Trigoria. Massara, dunque, studia un nuovo piano per arrivare al giocatore ed accontentare il tecnico. In vista dell’estate, è pronto un nuovo assalto.

Pronti al nuovo assalto per Bernasconi, consapevole che il giovane esterno potrebbe essere una pedina fondamentale per il progetto tecnico di Gasperini sulla panchina romaan. L’allenatore della Roma ha già espresso chiaramente il suo entusiasmo per il giocatore, spingendo forte affinché la società ci riprovi di nuovo. Prima richiesta fatta per il mercato estivo che sembra lontano, ma certe richieste hanno bisogno di tempo. La partita per Bernasconi è solo rinviata all’estate, ma la Roma non molla e mira a chiudere la trattativa al più presto. Gasperini spera che la prossima sessione di mercato potrebbe essere il momento giusto per vedere il giovane talento finalmente indossare la maglia giallorossa.