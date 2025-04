Calciomercato Roma, Lucca e Paixao nel mirino di Ghisolfì l le ultime

Spuntano i primi obbiettivi del mercato della Roma. Come riporta Calciomercato.com, Ghisolfì starebbe continuando a seguire Lucca e Paixao, inoltre il Ds dovrebbe essere già in contatto con i rispettivi agenti dei due calciatori.

Calciomercato Roma, Lucca è il primo degli obiettivi

Per i giallorossi la priorità sarebbe l’acquisto dell’attaccante dell’Udinese. Il classe 2000 ha una valutazione di circa 30 milioni. Una cifra che la Roma potrebbe decidere di pagare in relazione all’eventuale qualificazione in Champions League, ma la trattativa potrebbe non decollare. Lucca rimane uno dei profili nel mirino del Napoli e anche il Ds partenopeo, Manna avrebbe contattato l’entourage del giocatore.

Oltre che a Lucca, le due società starebbero valutando anche l’acquisto di Paixao del Feyernoord. Anche in questo caso sia Roma che Napoli sarebbe interessato al brasiliano dal valore di 30 milioni.

Nel frattempo la Roma, si prepara alla prossima sfida di campionato contro il Verona. Dopo il pareggio nel derby i giallorossi puntano alla vittoria per la qualificazione in Champions League.