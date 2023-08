Calciomercato Roma, Lukaku è più di una semplice suggestione

Secondo le informazioni provenienti dalla redazione di Romanews.eu, sembra che la Roma stia lavorando su una possibile doppia operazione con il Chelsea, coinvolgendo Romelu Lukaku da un lato e Tammy Abraham dall’altro. L’ex Everton sarebbe la scelta preferita di Mourinho per rafforzare l’attacco della Roma. Nel frattempo, il Chelsea potrebbe considerare di tornare su Tammy Abraham una volta che si sarà completamente ripreso da un infortunio.

Dopo la telenovela estiva di cui il belga è stato protagonista, potrebbe finalmente concludersi tutto con un trasferimento a Trigoria. L’attaccante belga sta rifiutando costantemente le offerte provenienti dall’Arabia Saudita, mentre la trattativa con la Juventus sembra essersi raffreddata del tutto. Per quel che concerne il Tottenham, il club londinese non vorrebbe acquistare Lukaku, ma prenderlo in prestito, in quanto a titolo definitivo preferirebbe investire su un attaccante giovane.